Ufuk Bayraktar'dan cezaevi fotoğrafı

Drift yapan sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

Beşiktaş bu sezon kadrosuna kattığı Karius, Ljajic ve Roco'dan beklediği verimi alamadı.

Beş yıl önce 1 milyonun altındaki kütüphane üye sayısı, bu yıl 30 milyon olmaya çok yakın.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olduğu belirlenen 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olan 24 şüpheli gözaltında

Güney Afrika’nın ticaret merkezi Johannesburg’da düzenlenen Uluslararası Medya ve Reklam Sektörü Fuarı'nda Türk fimleri, dizileri ve yapımları ilgi gördü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okul öncesi, ilkokul, orta okul ve lisede tam gün eğitim için 10 bin 500 dersliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Esenyurt’ta bir kuyumcu, pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi.

İçişleri Bakanlığı, trafik denetiminin yılın üç aylık döneminde uygulanmayacağı yönünde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.