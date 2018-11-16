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Ufuk Bayraktar'dan cezaevi fotoğrafı

Ağustos ayında cezaevine giren oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Silivri Cezaevi'nde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:49..
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En son 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Dağıstanlı' rolüne hayat veren Ufuk Bayraktar, 11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı.

Ufuk Bayraktar'dan cezaevi fotoğrafı

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE POZ VERDİ

Kesinleşen 6 aylık cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Bayraktar'ın hapis günlerine ait ilk fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk bayrağının önünde poz veren ünlü oyuncunun cezaevinde senaryo yazarak, kitap okuyarak ve spor yaparak zamanını geçirdiği öğrenildi.

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