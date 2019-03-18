Uganda'da gözaltına alınan Mısırlılar iade edildi

Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uganda yetkilileri ile kurulan temaslar sonucunda, geçen hafta gözaltına alınan 14 Mısırlının serbest bırakıldığı ve bugün Kahire'ye gönderildiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Bakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem Abduşşehid'in, Mısır'ın Uganda Büyükelçisi Tarık Selam ile görüşerek, gözaltına alınan Mısırlılar konusunda detaylı bilgi edindiği aktarılmıştı.

Söz konusu Mısır vatandaşlarının, "sahte oturum belgesi düzenlemek ve izinsiz ticaret yapmak" gibi suçlamalarla gözaltına alındığı kaydedilmişti.