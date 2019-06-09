Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak olan Binali Yıldırım, moderatör olarak Uğur Dündar'ı istediğini söylemiş, Ekrem İmamoğlu da Uğur Dündar ismine itiraz etmeyeceğini belirtmişti.

"MODERATÖR OLMAYACAĞIM"

Ancak Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bazı endişelerini dile getirerek, programda moderatör olmaktan vazgeçtiğini duyurdu:

"Moderatörlüğüm üzerinden, her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple, 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği, moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."