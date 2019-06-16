Uğur Dündar ortak yayında süreleri yetersiz buldu

Türkiye'nin gözü 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde...
Seçimlere 1 hafta gibi kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi.
"3'ER DAKİKALIK SÜRELER KISA KALIYOR"
Yayın öncesi moderatörlük teklif edilen ancak bunu kabul etmeyen Uğur Dündar, yayın akışını yanlış buldu.
Dündar, "Büyük Buluşma'nın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3'er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!.." ifadelerini kullandı.