Uğur Dündar ortak yayında süreleri yetersiz buldu

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Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu münazarasına yoğun ilgi

23 Haziran seçimleri öncesinde son düzlük olan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını, tüm Türkiye tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor.