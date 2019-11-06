taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7637
Euro
6.3909
Altın
1487.8
Borsa
101157.66
Gram Altın
275.718
Bitcoin
53838.85

Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na: Çatla

Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kaleme aldığı kitabına Canan Kaftancıoğlu eleştiride bulunca, Uğur Dündar'dan tepki geldi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 18:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na: Çatla

Yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" adlı bir kitap kaleme aldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın yazdığı kitabı eleştirerek "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullanmıştı.

UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ

Gazeteci Uğur Dündar da, Necati Özkan‘ın seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” kitabını hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu‘nu eleştirdi.

Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na: Çatla

"KÖSTEK OLMAYA ÇALIŞANLAR ÇATLASIN"

Twitter’daki resmi hesabından  Necati Özkan'a destek paylaşımında bulunan Uğur Dündar, isim vermeden Canan Kaftancıoğlu’nu şu sözlerle hedef aldı:
"Kahramanın Yolculuğu’yla yükselen umuda destek olup, ülke çapına yayarak büyütmek yerine, köstek olmaya çalışanlar çatlasın!.."

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na: Çatla

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

392
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

53
Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

410
Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

429
Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

318
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

124
Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

Yakalanan Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir