Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na: Çatla

Yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" adlı bir kitap kaleme aldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın yazdığı kitabı eleştirerek "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullanmıştı.

UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ

Gazeteci Uğur Dündar da, Necati Özkan‘ın seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” kitabını hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu‘nu eleştirdi.





"KÖSTEK OLMAYA ÇALIŞANLAR ÇATLASIN"

Twitter’daki resmi hesabından Necati Özkan'a destek paylaşımında bulunan Uğur Dündar, isim vermeden Canan Kaftancıoğlu’nu şu sözlerle hedef aldı:

"Kahramanın Yolculuğu’yla yükselen umuda destek olup, ülke çapına yayarak büyütmek yerine, köstek olmaya çalışanlar çatlasın!.."

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı