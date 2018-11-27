Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım, hayata gözlerini yumdu. 76 yaşına bir çok film, dizi ve tiyatro sığdıran usta oyuncu için sanat dünyası derin üzüntü yaşadı.

ŞEHİR TİYATROLARI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İstanbul Büüykşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Uğur Kıvılcım için taziye mesajı yayınladı.

Şehir Tiyatroları yayınladığı mesajda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım’ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

PEK ÇOK FİLM VE TİYATRODA ROL ALDI

15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu, tiyatro seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından olan Uğur Kıvılcım, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar’ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, "Diyet" filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini oynadı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Uğur Kıvılcım’ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek.

Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek.