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Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan ABD'de hatıra fotoğrafı

BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, burada resmi temaslarda bulundu. Zelenskiy, Ukrayna Enstitüsü'nü ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi

İHA | 24.09.2019 - 13:05..
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'yi ziyaret ediyor.

UKRAYNA ENSTİTÜSÜ'NÜN KONUĞU OLDU

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York’a gelen Zelenskiy, Ukrayna Enstitüsü'nün konuğu oldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan ABD'de hatıra fotoğrafı

'UKRAYNALI DİPLOMAT' OLARAK NİTELENDİRDİ

ABD’deki Ukrayna diasporasının temsilcilerine hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Amerika’daki Ukraynalıları ‘Ukrayna’nın diplomatları' olarak nitelendirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan ABD'de hatıra fotoğrafı

DERNEK TEMSİLCİLERİYLE SELFİE

Zelenskiy, Amerika’da Ukrayna dernek temsilcileri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ukrayna Enstitüsünü'nde yapılan dernekler buluşmasına, Rus işgali altında bulunan Kırım Tatar dernek temsilcileri de katıldı.

Ukrayna topraklarının müdafaası konusunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarına söz veren Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi, ABD'de yaşayan Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı. BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması beklenilen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelecek.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan ABD'de hatıra fotoğrafı

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan ABD'de hatıra fotoğrafı

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