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Ukrayna devlet başkanını seçiyor

Ukrayna'da devlet başkanlığı için 39 aday yarışıyor. Ülke genelinde oy verme işlemi ise sabah saatlerinde start aldı.

AA | 31.03.2019 - 10:36..
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Ukrayna; devlet başkanını seçmek için bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Ukrayna'daki 199 seçim bölgesinde ise 29 bin 888 sandık kuruldu.

Ukrayna devlet başkanını seçiyor

ÜLKEDE İKİNCİ KEZ DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILIYOR

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesi, Donbas bölgesinde ayrılıkçı hareketin başlamasıyla sonuçlanan sürecin ardından ikinci kez yapılan devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saat ile 08.00’da başladı.

DONBAS VE KIRIM'DA HALK SANDIK BAŞINA GİDEMEYECEK

Seçimlerde 29 milyon 767 bin seçmen oy kullanabilecek. Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım’da halk sandık başına gidemeyecek.

Ukrayna devlet başkanını seçiyor

EN ÇOK OYU ALAN ADAY İKİNCİ TURA KALACAK

Seçimlerde yarışan 39 adaydan birisinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan’da yapılacak ikinci tura seçimine girecek.

KOMEDYEN ZELENSKİY DE ADAYLAR ARASINDA

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yeniden aday olduğu seçimde, Poroşenko’nun yanı sıra oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun ismi ön plana çıkıyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 17 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 2 bin 344 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.

Ukrayna devlet başkanını seçiyor

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