Ukrayna Devlet Başkanı'nın partisi erken seçimi kazandı

Ukrayna, 3 ay önce devlet başkanını seçti. Bu süreçte Vladimir Zelenskiy, Poroşenko ile ciddi bir yarışa girmiş ve seçim sonunda ipi göğüslemişti.

Eski komedyen Vladimir Zelenskiy ise göreve gelir gelmez, meclisi feshetti. Bunun nedeninin ise Zelenskiy'nin, mecliste istediği destek alamaması ve bakan atayamaması olarak gösterildi. Dün ise ülke erken seçime gitti.

ZELENSKİY'İN BİRİNCİLİĞİ SÜRÜYOR

Yerel saat ile 11.45 itibarıyla sandıkların yüzde 54,68'i açıldı. Buna göre Halkın Hizmetkarı yüzde 42,47 oy ile birinciliği sürdürürken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 12,92 oy ile ikinci sırada geliyor.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,60 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 8,02 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,36 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

KIRIM TATAR HALKININ LİDERİ PARLAMENTOYA GİRİYOR

Farklı partilerden milletvekili adayı olan Kırım Tatarları da Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı sonuçlara göre parlamentoya giriyor. Mevcut oy oranlarına göre, eski Devlet Başkanı Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması’ndan aday olan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz milletvekili oluyor.

Barajı geçen Ses Partisi'nden aday olan Kırımoğlu’nun danışmanı Rüstem Ümerov’un da milletvekili olma şansı devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosu'nu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.