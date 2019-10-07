Ukrayna Emniyet Genel Müdürü'nden fuhuş isteği

Ukrayna'da kısa süre önce göreve başlayan Emniyet Genel Müdürü İgor Klimenko, Kiev yönetiminin fuhuşu yasallaştırmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

DESTEKLEMEYE HAZIR

Ukrayna'da yayınlanan Levıy Bereg gazetesine konuşan Klimenko, "Her halükarda bu sorundan kurtulamayacağız. Eğer hükümet bu konuda 'medeni' bir karar alırsa, seks hizmetleri alanındaki yasal düzenlemeyi desteklemeye hazırız." dedi.

'KUMAR DEVLETİN KONTROLÜ ALTINDA'

Klimenko, Ukrayna toplumunun hafif uyuşturucu maddelerin ve silahın yasallaştırılmasına henüz hazır olmadığını belirtirken, kumar sektörünün tamamen devletin kontrolü altında olması gerektiğini dile getirdi.

SİLAH TAŞIMAYA YEŞİL IŞIK

Emniyet Genel Müdürü İgor Klimenko, yasa dışı silahların sürekli olarak ülkeye girmesinin kaynağı olan Ukrayna'nın doğusundaki silahlı çatışmalar sona erdikten sonra silah taşımanın yasa kapsamına alınmasını, uzmanlarla konuşabileceklerini ifade etti.