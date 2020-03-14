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Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterine giren Türk İHA'larının ilk uçuşunda, Rusya'ya mesaj verildi

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 09:52..
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Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçtiğimiz yıl Türkiye ile Ukrayna arasında, 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı.

Çeşitli test ve eğitimlerin ardından Ukrayna, İHA'ların uçuşunu başlattı.

Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı

RUSYA'YA MESAJ

Ukrayna devlet televizyonu ise Türk İHA'larının uçuşa başladığını Rusya'ya mesaj vererek duyurdu.

Yayınlanan görüntülerde, TB2'nin Suriye'de Rus Hava savunma sistemi Pantsir-S1'i radarı açıkken imha ettiği anlarda paylaşılarak " Senden korkmuyoruz Rusya" denildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2'nin uçuşlarına başladı İZLE

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