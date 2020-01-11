Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

İran yönetimi tarafından Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi açıklamalarının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’a yönelik açıklamalarda bulundu.

"BEDELİNİ ÖDESİNLER"

Zelenskiy, "Uluslararası düzeyde oluşturulan komisyon çalışmalarını bitirmeden İran yönetimi tarafından uçağımızın kendileri tarafından düşürüldüğünün itirafı geldi. İran’ın tam ve açık yönlü bir soruşturmaya hazır olmalarını, suçluların bedelini ödemesini, cenazeleri bize teslim etmelerini, tazminat ödemelerini ve resmi yollarla diplomatik bir özür dilemesini bekliyoruz. Adaletin tam olarak sağlanması için 45 uzmanımızın tam olarak yetkilendirilmesini de istiyoruz" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna Havayolları’na ait 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına İran tarafından "insani bir hata ile yanlışlıkla" ateşlenen roketin sebep olduğu belirtilmişti.