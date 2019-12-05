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Ukrayna polisi rüşvet vermeyen Türk tır şoförüne silah çekti

Seyir halinde ilerleyen Türk tır şoförünü durdurarak rüşvet isteyen iki polis, sürücüye silah doğrulttu.

İHA | 05.12.2019 - 13:42..
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Ukrayna’da iki polis, Türk tır şoförünü yolda durdurup silah doğrultarak uyarılarda bulundu. Tır şoförü ise haklı olduğunu ispatlayabilmek için cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

''TÜRK PLAKALI TIR GÖRÜNCE DURDURUP, PARA İSTİYORLAR''

Rusça konuşarak kendini savunan Türk şoför, “Hadi davranın silahlarınıza. Gördüğünüz gibi burası Ukrayna ve bunlar da eli silahlı polisler. Ben normal şekilde seyir halindeyken beni durdurdular. Sonra da gördüğünüz gibi silah çektiler. Bu normal mi? Türk plakalı tırları görmesinler hemen durduruyorlar ve para istiyorlar. Ne yani Türk tır şoförleri dolar bankası mı.” dedi.

Ukrayna polisi rüşvet vermeyen Türk tır şoförüne silah çekti ViDEO

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