Ukrayna Rusya ile 'dostluğu' sona erdirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, anlaşmanın son bulması için Parlamento'ya getirdiği tasarı, Genel Kurul'da 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edildi.

1 NİSAN 2019'DAN İTİBAREN GEÇERSİZ SAYILACAK

Tasarıya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki Dostluk Anlaşması, 1 Nisan 2019'dan itibaren geçersiz sayılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 17 Eylül'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin kararıyla söz konusu anlaşmanın sonlandırılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

STRATEJİK ORTAK OLARAK TANIMLANIYORDU

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma; iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "Stratejik ortak" olarak da tanımlıyordu.