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Ukrayna, Rusya'ya tüm uçak seferlerini yasakladı 

Ukrayna, ülkesinden Rusya'ya gerçekleşecek tüm uçak seferlerine yasak getirdi.

DHA | 03.04.2019 - 16:24..
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Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Ukrayna'dan, Rusya'ya tüm uçak seferlerinin yasaklanması kararlaştırıldı.

2014 YILINDA DA YASAK GELMİŞTİ

Kiev, iki ülke arasında 2014 yılında başlayan siyasi gerilimin ardından ülke topraklarından, Rusya'ya doğrudan tarifeli uçak seferleri yasaklamıştı.

Yeni yasak, Ukrayna'dan Rusya'ya doğrudan tarifesiz uçak seferlerinin de durdurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili yasa teklifi, Ukrayna'daki Rusya yanlısı Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk ile Ukrayna devlet başkanı seçimlerinde aday olan Yuriy Boyko'nun, yaklaşık 10 gün önce Moskova'yı ziyaret etmeleri sonrası gündeme geldi. Medvedeçuk ve Boyko, Moskova'da Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya gelmişti.

YASAL DÜZENLEME TEKLİFİ

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Medvedçuk ile Boyko'nun yasal boşluktan yararlandığını söyleyerek, "Ukrayna ile saldırgan ülke arasında tarifesiz tüm uçuşların durdurulması için yasal düzenleme teklifinde bulunduk." demişti.

Ukraynalı Bakan, AGİT, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşların heyetlerinin, gerekli durumlarda Ukrayna'dan Rusya'ya uçmalarının ise yasağa tabi olmayacağını ekledi.

Ukrayna ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar, iki ülkenin karşılıklı aldığı kararlar sonrası 2015 yılında sonlandırılmıştı.

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