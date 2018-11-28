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Ukrayna Rusya'yı tehdit etti

Petro Poroşenko, Rusya’yı "Ukrayna’ya saldırması durumunda büyük bir bedel öder" diyerek uyardı.

DHA | 28.11.2018 - 17:50..
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Ukrayna'nın devlet başkanı Poroşenko, “Özgürlüğümüz, demokrasimiz, toprağımız için savaşacağız. Ruslar bize saldırırsa bunun için büyük bir bedel öderler” dedi.

OLAYLAR MÜRETTEBATLARIN ESİR ALINMASIYLA KIZIŞTI

Rusya ve Ukrayna ilişkileri, Pazar günü Rusya’nın Kerç Boğazı’nda üç Ukrayna gemisine girişi kapatması ve 23 mürettebatı esir almasının ardından sarsılmaya başlamıştı. Ukrayna söz konusu olayın “saldırı eylemi” olarak nitelendirirken, Rusya ise Ukrayna gemilerinin Rus bölgesine izinsiz girdiği açıklamasında bulunmuştu.

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