Ukrayna Savunma Bakanı'ndan bombalanmış Kremlin pozu

Ukrayna'nın UNIAN ajansının aktardığına göre Poltorak, Facebook’ta yaptığı paylaşımlarından birinde photoshop’la düzenlenen, arka planda Kremlin’in ‘bombalanmış’ kulelerinin görüldüğü bir fotoğrafını yayınladı.

BOMBALANMIŞ KREMLİN POZU

Habere göre şu anda Poltorak’ın yaptığı paylaşımda, herhangi bir görsel yer almıyor, ancak UNIAN, fotoğrafı daha önceki haliyle okurlarıyla paylaştı. Ayrıca yapılan paylaşımın, geçmişinden mesajın bir multimedya dosyası ile birlikte yayınlanmış olduğu anlaşılıyor.

Revize edilen paylaşımda Poltorak, Ukraynalılara ‘destekleri ve iyi dilekleri’ için teşekkür etti. Poltorak, daha önce istifasını sunmuştu.