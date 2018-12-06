taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3417
Euro
6.0917
Altın
1237.99
Borsa
92827.29
Gram Altın
212.662

Ukrayna sınır birliklerine uyarı yapmadan vur emri

Ukrayna parlamentosu, yabancı askerlerin ülke topraklarına girmesi veya Ukrayna donanmasına ait gemilere saldırması halinde sınır birliklerine uyarıda bulunmadan ateş açma izni veren yasayı onayladı.

AA | 06.12.2018 - 23:17..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Yüksek Rada'nın onayladığı yasada sınır birliklerinin herhangi bir uyarıda bulunmadan ateş açabileceği ifadesine yer verildi.

KITA SAHANLIĞI 12 MİL GENİŞLETİLDİ

Ukrayna parlamentosu, Kiev'in kontrolündeki kıta sahanlığının 12 mil genişletilmesine imkan tanıyan yasayı da onayladı.

Yasayı hazırlayan vekillere göre bu düzenleme, Karadeniz'deki yasadışı gemi trafiğini ciddi oranda azaltacak, karasularının ihlalini önleyecek, bölgenin güvenliğine olumlu katkı sunacak ve Ukrayna'nın ekonomik egemenliğini sağlayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa Başbakanı neden geri adım attıklarını açıkladı

Fransa Başbakanı neden geri adım attıklarını açıkladı

0
Altay Dağları'nda eriyen buzullar görüntülendi

Altay Dağları'nda eriyen buzullar görüntülendi

0
89 suçtan araması olan şahıs, Sakarya’da yakalandı

89 suçtan araması olan şahıs, Sakarya’da yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir