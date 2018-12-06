Ukrayna sınır birliklerine uyarı yapmadan vur emri

Yüksek Rada'nın onayladığı yasada sınır birliklerinin herhangi bir uyarıda bulunmadan ateş açabileceği ifadesine yer verildi.
KITA SAHANLIĞI 12 MİL GENİŞLETİLDİ
Ukrayna parlamentosu, Kiev'in kontrolündeki kıta sahanlığının 12 mil genişletilmesine imkan tanıyan yasayı da onayladı.
Yasayı hazırlayan vekillere göre bu düzenleme, Karadeniz'deki yasadışı gemi trafiğini ciddi oranda azaltacak, karasularının ihlalini önleyecek, bölgenin güvenliğine olumlu katkı sunacak ve Ukrayna'nın ekonomik egemenliğini sağlayacak.