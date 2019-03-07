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Ukrayna Türkiye ile İHA üretecek

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan İHA kompleksinin ülkesine teslim edildiğini bildirdi. Ukrayna'nın yeni dönemde, Türkiye ile İHA üretimine girişeceği açıklandı.

AA | 07.03.2019 - 17:29..
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Türkiye'de üretilen İHA'ların, 12 saat gözlem yapabildiğine ve yüksek isabetli saldırı gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunu modern silah ve teçhizat ile güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Poroşenko, silahlı İHA satın alımının, Ukrayna ile NATO arasındaki ortaklık programının bir parçası olduğuna işaret etti.

Ukrayna Türkiye ile İHA üretecek

ORTAK ÜRETİM HAMLESİ

Poroşenko, "Programın bir sonraki adımı ise Zaporojye şehrinde, modern insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak." açıklamasında bulundu.

Dün Devlet Başkanı Poroşenko, Bayraktar İHA testinin yakında Ukrayna’da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Ukrayna Türkiye ile İHA üretecek

Ukrayna’nın, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik yaptığı anlaşma gereği 6 adet İHA üretileceği ve araçların 1 yıl içinde teslim edileceği bildirilmişti.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu, sistem ve ekipmanlarının da Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı ifade edilmişti.

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