Ukrayna Türkiye ile İHA üretecek

Türkiye'de üretilen İHA'ların, 12 saat gözlem yapabildiğine ve yüksek isabetli saldırı gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Modern insansız hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunu modern silah ve teçhizat ile güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Poroşenko, silahlı İHA satın alımının, Ukrayna ile NATO arasındaki ortaklık programının bir parçası olduğuna işaret etti.

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