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Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu.

DHA | 03.01.2019 - 17:19..
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Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının, bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti.

Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibinin ve hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu

Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu

Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu

Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu

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