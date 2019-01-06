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Ukrayna'da 2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

Ukrayna Harkov'da öldürülen iki Türk kızın katili Hüsnü Can Ç. "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 06.01.2019 - 18:20..
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Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna’da eğitim gören Buket Yıldız’ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna’daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket’in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan dört adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye’ye getirerek sattığını söyledi ve suçlamaları kabul etti.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, “tasarlayarak canavarla hisle kasten öldürme” suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Hüsnü Can Ç.’yi “canavarca hisle kasten öldürme suçundan” tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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