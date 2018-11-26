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Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

Ukrayna parlamentosu, 28 Kasım'dan itibaren 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı kabul etti.

AA | 26.11.2018 - 22:52..
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Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

Rusya ile Kerç Boğazı’nda yaşanan gerginlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun da desteğini alan Ukrayna’da parlamento sıkıyönetim için toplandı. Parlamento, Ukrayna Başkanı Petro Poroşenko’nun imzaladığı 30 günlük sıkıyönetim kanununu onayladı.

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı VİDEO

Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

KERÇ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi’ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, bir Ukraynalı denizci hayatını kaybederken, 6’sı yaralanmıştı.

Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

3 UKRAYNA GEMİSİ, RUSYA'NIN ELİNDE

Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi, Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı’na çekilmişti. Rusya ise uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Kırım yakınlarında ele geçirdiği 3 Ukrayna donanma gemisini serbest bırakmamak için direniyor.

Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

Ukrayna'da 30 günlük sıkıyonetim kararı

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