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Ukrayna'da ayrılıkçılara özel statü kararına protestolar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin, Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki yerlere özel statü verilmesi kararı milliyetçi çevrelerce protesto edildi.

DHA | 07.10.2019 - 04:34..
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Başkent Kiev’de ve milliyetçi eğilimlerin güçlü olduğu Batı Ukrayna şehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerine, on binlerce kişi katıldı.

ASKER ÇEKME KARARINA TEPKİLER

Başkent Kiev’in Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen gösteriye, polisin verilerine göre, 10 bin kişi katıldı. Farklı siyasi partilerin, derneklerin ve milliyetçi eğilimli vatandaşların katıldıkları gösteride katılımcılar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Doğu Ukrayna’da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere özel statü verilmesini öngören Steinmeier Planı’nı onaylama ve Doğu Ukrayna’nın bazı bölgelerinden asker çekme kararını protesto etti.

Ukrayna'da ayrılıkçılara özel statü kararına protestolar

"KIRIM VE DONBAS BİZİMDİR"

Gösteride yapılan konuşmalarda, ortaya atılan planın aslında Rusya’nın planı olduğu ifade edilerek, Zelenski’ye seçimlerde oy veren milyonlarca kişinin, ona ülke topraklarını terk etme yetkisi vermediğini dile getirdiler. Gösterinin organizatörleri, ortaklaşa kabul ettikleri metinde, Ukrayna’nın Rus işgali altında bulunan Kırım ve Donbas bölgelerinin, Ukrayna’ya eşzamanlı olarak ve Kremlin yönetiminin hiçbir ön şartı olmaksızın iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu metinde, devletin kırmızı çizgilerinin olmamasının, ulusal çıkarlara ihanet edilmesi anlamına geleceği ve Ukraynalıların buna asla müsaade etmeyecekleri dile getirildi.

Ukrayna'da ayrılıkçılara özel statü kararına protestolar

Ukrayna'da ayrılıkçılara özel statü kararına protestolar

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