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Ukrayna'da başkan adaylarına alkol ve uyuşturucu testi

İlk turda en fazla oyu alan komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko uyuşturucu ve alkol testinden geçti.

DHA | 05.04.2019 - 22:23..
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Konuyla ilgili talep Zelenskiy'den gelmişti. Poroşenko'yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda canlı yayın tartışmasına davet eden Zelenskiy, "Adaylar sağlık kontrolünden geçmeli, halka alkolik olmadıklarını, uyuşturucu bağımlısı olmadıklarını göstermeli. Ülkenin sağlıklı bir devlet başkanına ihtiyacı var” demişti. Poroşenko da bu talebi kabul etmişti.

Ukrayna'da başkan adaylarına alkol ve uyuşturucu testi

BASININ ÖNÜNDE TESTTEN GEÇTİLER

İki aday ayrı ayrı yerlerde, basın mensuplarının önünde alkol ve uyuşturucu testinden geçti. Poroşenko ve Zelenskiy'nin tahlil sonuçlarının ayrıca kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Ukrayna'da başkan adaylarına alkol ve uyuşturucu testi

Poroşenko, devlet başkanı adaylarının alkol ve uyuşturucu testi yaptırmalarının yasal zorunluluk hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İki adayın, 21 Nisan'da yapılacak seçimin ikinci turu öncesi canlı yayında karşı karşıya gelmeleri bekleniyor.

ZELENSKY: "TEST SONUCUM NEGATİF"

Vladimir Zelenskiy, kendisine yapılan alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Ukrayna’da ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde başkanlık için yarışan Vladimir Zelenskiy bu sabah yaptırdığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerinin sonuçlarını resmi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ukrayna'da başkan adaylarına alkol ve uyuşturucu testi

Paylaşılan rapora göre Zelenskiy’nin tüm test sonuçları negatif çıktı. Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yaptırdığı testin sonuçları ise halen bekleniyor.



Ukrayna'da başkan adaylarına alkol ve uyuşturucu testi

Ukrayna'da başkan adaylarına alkol ve uyuşturucu testi

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