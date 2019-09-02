Ukrayna'da cinnet getiren baba dehşeti

Ukrayna’nın Çerkessi Bölgesi’ne bağlı Zalesskoye kentinde üvey baba, cinnet getirerek etrafına dehşet saçtı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLADI

Sinirlerine hakim olamayan üvey baba, önce evdeki 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı.

18 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNA ATTI

Kız çocuğu kanlar içinde kalırken, sinirini alamayan şahıs, bu kez 3 yaşındaki erkek çocuğunu tutarak evin bahçesinde bulunan 18 metre derinlikteki su kuyusuna attı.

ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan olayı duyan komşular ise hemen polisi aradı. Kuyudaki çocuk, çevredekilerin de yardımıyla komaya girmiş halde kuyudan çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.

KOMADAN ÇIKTI

Komaya giren çocuğun tedavilere cevap verdiği ve komadan çıktığı öğrenildi. Kız çocuğunun ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evde çocuklara saldıran üvey babanın yeni bir evlilik yaptığı, çocukların üvey olmasını kabullenemediği için de şiddet uyguladığı belirtildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cezaevine gönderilen şahsın en az 15 yıl hapis cezası alması beklenirken, savcı ise ömür boyu hapis cezası almasını talep etti.