Ukrayna'da çocuklara silahlı eğitim tartışma yarattı

Ukrayna'da radikal milliyetçi gruplardan biri, açtıkları bir eğitim kampı ile tartışmaların hedefine girdi. Çocuklar için açılan kampta radikal eğitmenler kamptakilere silahlı eğitim verdi.

Ukrayna'da çocuklara silahlı eğitim ViDEO

SİLAHLI EĞİTİM

8 yaşındaki çocukların oluşturduğu kamp dünya gündemine oturdu.Kampta çocuklara ülkelerini Rusya ve sempatizanlarından koruma ve milliyetçi ideolojiyi yayma dersleri veriliyor. Küçük yaştaki çocuklara bu eğitimle birlikte silahlı talim yaptırılıyor.

İNSANLARA NİŞAN ALMIYORLAR

Kampın eğitmenleri ve yetkilileri konuya ilişkin açıklamalar yaparken, kampı savundu. Çocuklara canlı hedef ve insanlara hedef aldırtmadıklarını belirten radikal kamp görevlileri kampın yararını savundu.

Rusya yanlısı gruplarla çatışırken yaralandığını söyleyen Cherkashin, ülkenin genç nüfusunun milliyetçi duygularla büyümesi gerektiğine inanıyor.