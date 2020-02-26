Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplanan göstericiler, sağlık reformunu protesto etti.
Sloganlar atıldığı sırada göstericiler arasından bir adam, üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi.
UKRAYNALI PROTESTOCU KENDİNİ YAKTI
Adının Alexander Leonidovich olduğu öğrenilen adam, çevrediklerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ukrayna'nın Sumi şehrinde yaşayan Leonidovich’in, reform nedeniyle yerel yönetimle yaşadığı sorunları duyurmak için böyle bir yolu seçtiği iddia edildi.
Leonidovich’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.