1 Hadise aşkını ilan etti Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile kısa süreli bir kriz yaşayan ünlü şarkıcı, "Sana ait olan her şeyi istiyorum." dedi.

2 Alışveriş merkezine gelen adam karısını bıçakladı Beylikdüzü'nde, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından bıçaklanan Saniye Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

3 Hilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı 28 Şubat'ta tankları yürütme talimatı veren Hilmi Köksal hakkındaki Yargıtay süreci tamamlanmadığı için cenazesinde askeri tören düzenlendi.

4 Koronavirüs sonrası maske karaborsaya düştü Koronavirüs ortaya çıkmadan önce Adıyaman'da 7 TL'den satılan maskelerin fiyatı, 120 TL’ye yükseldi.

5 Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı Ukrayna'da sağlık reformu protestosu sırasında bir kişi, kendini Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde ateşe verdi.

6 İdlib'e saldırı: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı Suriye'nin İdlib kenti, son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor.