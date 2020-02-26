taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1542
Euro
6.6926
Altın
1640.3
Borsa
114787.2
Gram Altın
325.146
Bitcoin
56948.94

Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı

Ukrayna'da sağlık reformu protestosu sırasında bir kişi, kendini Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde ateşe verdi.

Detay Haber | 26.02.2020 - 16:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplanan göstericiler, sağlık reformunu protesto etti.

Sloganlar atıldığı sırada göstericiler arasından bir adam, üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi.

UKRAYNALI PROTESTOCU KENDİNİ YAKTI

Adının Alexander Leonidovich olduğu öğrenilen adam, çevrediklerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'nın Sumi şehrinde yaşayan Leonidovich’in, reform nedeniyle yerel yönetimle yaşadığı sorunları duyurmak için böyle bir yolu seçtiği iddia edildi.

Leonidovich’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı

Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı

Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı

Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini yaktı

İlginizi Çekebilir
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi daha öldü
Ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin gerçek mermili müdahalesinde 3 gösterici hayatını kaybetti.
Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlendi
Mısır’da dün hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey yetkililer katıldı.
1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı
Çok sayıda kibrit ile 750 saatte hazırlanan roketin ateşlenme anına ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Ukrayna'da Türk vatandaşına otomobil çarptı
Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir Türk vatandaşına çarptı. Kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
187
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
1120
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
307
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
309
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
347
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
415
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
419
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir