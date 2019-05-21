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Ukrayna'da erken seçim

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, dün parlamentoyu feshetmesinin ardından ülke, 21 Temmuz'da bir seçime daha gitmeye hazırlanıyor.

İHA | 21.05.2019 - 15:01..
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Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisinin çoğunlukta bulunduğu mecliste kontrolü ele almak için kolları sıvamıştı.

OLASI TARİH BELLİ OLDU

Zelenskiy, yemin töreninin hemen ardından yaptığı konuşmada, meclisi dağıttığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. Ukrayna’nın parlamento seçimleri için olası bir tarih açıklandı.

Ukrayna'da erken seçim

21 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Çiçeği burnunda Devlet Başkanı Zelenskiy’e danışmanlık yapan Andriy Bogdan, seçimin 21 Temmuz’da olabileceğini söyledi. Bogdan, “En kabul edilebilir tarih 21 Temmuz 2019.” dedi. Bogdan, Zelenskiy’nin bazı atamaları bugün açıklamasının beklendiğini de duyurdu.

Ukrayna'da erken seçim

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