Ukrayna'da erken seçim

Komşu Yunanistan'da paniğe neden olan tatbikat 3 denizde sürüyor.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin dün parlamentoyu feshetmesinin ardından ülke 21 Temmuz'da bir seçime daha gitmeye hazırlanıyor.

Aston Martin, tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan, DBS Superleggera Volante’yi görücüye çıkardı.

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İlber Ortaylı'nın kitabında önerdiği müzeler

İlber Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında, bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor.