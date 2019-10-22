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Ukrayna'da eski bakan yardımcısı gözaltına alındı

Ukrayna'da eski Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısının, 'vatan hainliği' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

DHA | 22.10.2019 - 17:06..
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) basın servisinden yapılan açıklamada, eski Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısının, Kiev Borispol Havaalanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

UKRAYNA'YI ZARARA UĞRATTI

Interfax ajansı, gözaltına alınan kişinin, 2016-2019 yılları arasında Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Yuriy Brovçenko olduğunu duyurdu. SBU açıklamasında, eski bakan yardımcısının, bir yabancı şirketiyle, havan mermisi üretimi ve sevkiyatına ilişkin yapılan 16,5 milyon dolar tutarındaki sözleşmeyle Ukrayna'yı zarara uğrattığı gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.

Ukrayna'da eski bakan yardımcısı gözaltına alındı

PARASI ÖDENDİ, ÜRÜN TESLİMATI YAPILMADI

Eski bakan yardımcısının ve gözaltına alınan diğer eski bürokratların girişimiyle imzalanan yasa dışı sözleşmenin ön ödemesi olarak, bir paravan denizaşırı şirketin hesabına 8,2 milyon dolar yatırıldığının ancak yabancı şirketin Ukrayna'ya ürünün teslimatını yapmadığının tespit edildiği kaydedildi.

'BİRÇOK ÜST DÜZEY İSİM VAR' İDDİASI

Eski bakan yardımcısının ve gözaltına alınan diğer bürokratların bu yolla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne zarar verdiği belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında 'vatan hainliği' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ukrayna'da eski Devlet Başkanı Poroşenko da dahil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

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