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Ukrayna’da ilk kez bir parti tek başına iktidar oluyor

Dün yapılan erken parlamento seçimleri sonrasında oyların yüzde 80’den fazlası sayılırken; sonuçlar,Zelenski’nin partisinin tek başına iktidar olma imkanını elde ettiğini gösteriyor.

DHA | 22.07.2019 - 22:26..
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Ukrayna genelinde akşam saatlerinde oyların yüzde 82,17’si sayılırken, yüzde 5’lik seçim barajını beş partinin geçmesi, kesinlik kazandı.

Cumhurbaşkanı Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, oyların yüzde 42,9’unu alırken, partinin parti listesi ve dar bölge çoğunluk sistemiyle parlamentoya toplam 251 milletvekilinin gireceği, diğer taraftan Rusya yanlısı çizgideki Muhalefet Platformu’nun yüzde 12,95 oranında oy alarak toplam 43 milletvekilliği, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun Avrupa Dayanışması Partisi’nin yüzde 8,31 oy alarak 25 milletvekilliği, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi’nin yüzde 8,11 oranında oyla 25 milletvekilliği, Batı yanlısı çizgideki müzisyen Svyatoslav Vakarçuk’un Ses Partisi’nin ise, yüzde 6,05 civarında oyla, 21 milletvekili elde edeceği belirtiliyor. Oy sayım işlemleri sürmekle birlikte, Halkın Hizmetkarı Partisi’nin, parlamentoda mutlak çoğunluk için gereken 226 sandalyeyi elde etmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Başbakan Volodimir Groysman’ın Ukrayna Stratejisi adlı partisi, yüzde 2 civarında oy alarak, parlamento dışı kalmış oldu.

KOALİSYONA İHTİYAÇ YOK

Bu sonuçlar, Zelenski’nin partisinin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duymadığını ortaya koymakla birlikte, siyasi uzmanlar, Zelenski’nin kendi yönetimine özellikle Batılı devletler nezdinde demokratik bir görünüm vermek için, diğer bazı siyasi partilerle koalisyon kurma yoluna gidebileceğini ifade ediyor. Diğer taraftan, Zelenski’nin Halkın Hizmetkarı Partisi, parlamentoda anayasayı değiştirmek için gereken 300 sandalyeye sahip olamadığı için, köklü değişiklikler konusunda, diğer siyasi partilerle işbirliğine ihtiyaç duyacak.

Ukrayna’da ilk kez bir parti tek başına iktidar oluyor

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