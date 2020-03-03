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Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Ukrayna'da ilk kez ortaya çıktı.

AA | 03.03.2020 - 13:12..
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Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında, koronavirüs bulunduğunu açıkladı.

UKRAYNA'DA İLK KORONAVİRÜS

Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti.

Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.

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