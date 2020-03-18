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Ukrayna’da korona endişesi nedeniyle metrolar kapatıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı korona virüsüne karşı eylem planı kapsamında ülke genelinde metro seferlerini durdurdu.

İHA | 18.03.2020 - 19:58..
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Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev Belediyesi, Harkov Belediyesi ve Dnepr Belediyesi tarafından alınan ortak kararlar doğrultusunda; bu şehirlerdeki metro ulaşımı, ikinci bir emre kadar 17 Mart Salı günü saat 23.00’dan, 3 Nisan’a kadar kapatıldı.

Ukrayna’da korona endişesi nedeniyle metrolar kapatıldı VİDEO

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Metronun kapalı olduğu ilk günden itibaren, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Korona virüsüne karşı eylem planı kapsamında bir düzenlemenin de diğer toplu taşıma araçlarına getirileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da paraların karantinaya alınması kararı da alınmıştı. Ukrayna'da şu ana kadar 14 kişide korona virüsü tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’da korona endişesi nedeniyle metrolar kapatıldı

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