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Ukrayna'da metroya bombalı saldırı önlenme anı

Harkov kentinde metroda yapılması planlanan bombalı saldırıya ülke polisi anında müdahale etti. Aksiyon filmi gibi olay kameraya alındı.

DHA | 22.03.2019 - 14:46..
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Saldırı planının Rusya gizli servisi tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Planlanan bombalı saldırı ile çok sayıda can kaybına yol açarak, ülkede devlet başkanlığı seçimleri öncesi toplumsal ve siyasi istikrarsızlık yaratılmasının hedeflendiği söyleniyor.

CEP TELEFONLU PATLAYICI KULLANACAKTI

Saldırının cep telefonu düzenekli 600 gram TNT patlayıcı ile yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, yakalanan zanlının bombanın tesirini artırmak için patlayıcıya çivi, vida ve cıvata gibi maddeler ilave ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Ukrayna'da metroya bombalı saldırı önlenme anı

SALDIRI İÇİN 15 BİN DOLAR ALMIŞTI, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin, patlayıcı maddeyi zanlının gizlediği yerden alarak, bomba süsü verilmiş bir paket ile değiştirdikleri belirtildi. Saldırıyı yapmak üzere metroya giren saldırganın suç üstü yakalandığı bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi ayrıca, Rusya istihbaratının saldırıyı düzenlemesi için zanlıya 15 bin dolar ödediğinin tespit edildiğini iddia etti.

Ukrayna'da metroya bombalı saldırı önlendi VİDEO

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