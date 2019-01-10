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Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

Ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi.

DHA | 10.01.2019 - 22:22..
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Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul'a getirilen cinayet mağduru genç kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi İzmir Adnan Menderes Havalima'na ulaştı.

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

"CENAZEYİ GETİREBİLDİĞİMİZ İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN"

Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.
Amca Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğunu belirterek, "Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı" dedi.

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

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