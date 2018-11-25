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Ukrayna'da savaş konseyi toplandı

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayn arasında yaşanan gerilimin ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko savaş konseyini acil toplantıya çağırdı.

AA | 25.11.2018 - 23:28..
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Ukrayna'da savaş konseyi toplandı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını duyurdu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, FSB teknesinden Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere ateş açıldığı bildirildi.

2 KİŞİ YARALANDI, 2 GEMİ HASAR GÖRDÜ

Gemilere açılan ateş sonucunda 2 kişinin yaralandığının aktarıldığı açıklamada, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Karadeniz'de Ukrayna-Rusya gerilimi VİDEO

UKRAYNA'DA SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı.

Ukrayna basınında ise açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağırdı.

Rus gemisinin Ukrayna gemilerini engellediği anlar VİDEO

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