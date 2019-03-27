Ukrayna'da seçim hazırlığı

Türkiye; 31 Mart'ta yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken Ukrayna'da da aynı tarihte seçim yapılacak. Hatta Ukrayna gelecek beş yıl için ülkenin başkanını seçecek ve ilk tur oylamaları bu tarihte gerçekleşecek.

ADAY LİSETESİNDEN 3 KİŞİNİN ADI ÖNE ÇIKIYOR

31 Mart’taki ilk tur seçimlerinde kimsenin salt çoğunluğu alamayacak gibi gözüktüğü seçimlerin 21 Nisan’daki ikinci tura kalması yüksek ihtimal. Ukrayna'da 44 kişilik aday listesinden ise 3 kişinin adı özellikle öne çıkıyor.

UKRAYNA KOMEDYENLERE KALDI, POROŞENKO 3. SIRADA

Anketlere göre, yarışta yüzde 18,2 ile önde görünen komedyen Volodymyr Zelensky’nin ardından tecrübeli politikacı, Yuliya Timoşenko yüzde 13,5 ile ikinci ve Başkan Petro Poroşenko yüzde 12,3 ile üçüncü sırada.

POROŞENKO EN ÖNEMLİ KOZLARINI OYNUYOR

Anketlerde üçüncü sırada bulunan bağımsız aday Petro Poroşenko, ülkenin halihazırdaki başkanı ve nam-ı diğer “çikolata kral”.

Poroşenko, düşük popülaritesini Rusya’yla yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra tekrar arttırdı ve iddialı bir pozisyona geldi. Poroşenko’nun en önemli kozu Ukrayna’da artan milliyetçilik ve militarist söylem.

ÜLKEDE MİLLİYETÇİLİK VE RUSYA KARŞITLIĞI ARTTI

Poroşenko’nun Türkiye’den satın alınan İHA’larla yapılan küçük şovu Twitter hesabından paylaşması bu çabalardan yalnızca birisiydi. Bununla beraber, Ukrayna Kilisesi’nin Rusya Kilisesi’nden ayrılması, ülkede Rusça dilinin kullanımının kısıtlanması, 16-60 yaş arası Rus erkeklerin ülkeye girişine yasak konması ve Rusya ile karşılıklı uygulanan ambargolar ülkede milliyetçilik ve Rusya karşıtlığının artmasında etken oldu.

POROŞENKO'NUN İKİNCİ KEZ SEÇİLMESİ ZOR GÖZÜKÜYOR

2014’te sloganı “onur için devrim” olan ve yolsuzluk karşıtı vurgunun ön planda olduğu “Euromeydan Protestoları” Poroşenko’nun başkan olmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak, Poroşenko’nun ülkede yolsuzluğu bitirmek için verdiği sözlere rağmen yolsuzlukla mücadelede çok az bir yol alınmış olması ve geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda ortaya çıkan yolsuzluk, halk nezdinde Poroşenko’nun güven kaybetmesine sebep oldu. Mevcut durumda Poroşenko’nun başkanlığa ikinci defa seçilmesi zor gözüküyor.

(solda Volodymyr Zelensky, sağda ise Başkan Petro Poroşenko)

"TEK RAKİBİM PUTİN"

Svoboda Slova televizyonunda yayınlanan bir televizyon programına çıkan Başkan Poroşenko, seçimlerle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Poroşenko, "Benim müttefikim Ukrayna halkı. Rakibimse kim mi? Bunu açıkça söylemekten çekinmiyorum. Tek rakibim Putin. Zira diğerleri bundan korkar." diye konuştu. Ayrıca Poroşenko, Ukrayna'yı zayıflatan herkesin Putin'i güçlendirdiğini dile getirerek, "Bu nedenle bu Ukrayna'dan mı yoksa Rusya'dan mı olduğumuzun seçimi" olduğunu da dile getirdi.

KOMEDYENİN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞİ

Ukrayna'da yapılan anketlerde ise ilk sırada yer alan komedyen, aktör, senarist ve yapımcı Volodymyr Zelensky de bir anda dikkatleri üzerine topladı.

DİZİSİ GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR

İsmini, oynadığı diziden alan “Halkın Hizmetkarları” partisinin adayı ve anketlerin lideri Volodimir Zelenski, dizisini gerçeğe dönüştürmeye çok yakın görünüyor. Dizide Zelenski’nin oynadığı lise öğretmeni, Ukrayna’daki problemlerden ve kökleşmiş yolsuzluktan bıkar ve sinir krizi geçirir, bu sırada onu gören bir öğrencisi gizlice kriz anını videoya çekip sosyal medyada paylaşır ve video internette milyonlarca kez izlenir, öğretmen kendisini kısa bir süre sonra ülkenin başkanı olarak bulur.

( Aday Volodymyr Zelensky'nin dizisi “Halkın Hizmetkarları”ndan bir sahne)

ZELENSKY UKRAYNALILAR İÇİN YENİ BİR YÜZ

Zelenski’nin en büyük avantajı uzun süredir yoksulluk çeken ve eski politikacılardan sıkılan Ukraynalılar için yeni bir yüz olması.

Ama bu aynı zamanda Zelenski’nin dezavantajı da; zira geçmişte siyaset tecrübesi olmaması ve somut projeler ortaya koyamaması akıllara soru işaretleri getiriyor. Ayrıca ülkenin en zengin oligarklarından İhor Kolomoyski tarafından desteklendiği de konuşulanlar arasında.