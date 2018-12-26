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Ukrayna’da sıkıyönetim sona erdi

Ukrayna; sahil güvenlik gemilerinin geçen ay Rusya savaş gemileri tarafından alıkonulması sonucu Ukrayna'nın, Rusya'ya yakın şehirlerde ilan ettiği sıkıyönetimi bitirme kararı aldı.

DHA | 26.12.2018 - 17:31..
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülke güvenliği açısından bütün etkenlerin analiz edildiğini ve sonuçta sıkıyönetim uygulamasının uzatılmamasına karar verildiğini bildirdi.

DAHA İYİ SAVUNUR HALE GELDİKLERİNİ AÇIKLADI

Poroşenko, Rusya’nın henüz Ukrayna sınırından kuvvetlerini çekmediğini; öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, sıkıyönetim döneminde alınan önlemler sayesinde, kendisini daha iyi savunur hale geldiğini dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz kasım ayı sonlarında Ukrayna’ya ait üç sahil güvenlik gemisinin, Karadeniz’le Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında Rus savaş gemilerinin taciz ateşine maruz kalması ve alıkonması sonucunda, iki ülke arasındaki kriz iyice tırmanmış ve Ukrayna Parlamentosu, ülkenin Rusya sınırına yakın olan veya savunma açısından hassas konumda bulunan on ilinde, bir ay süreyle sıkıyönetim ilan etmişti

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