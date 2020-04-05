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Ukrayna'da tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Markette tartıştığı kasiyerin yüzüne madeni para fırlatan adamın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA |
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Ukrayna'da tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Ukrayna'nın Poltova kentindeki bir süpermarkette alışveriş yapan 49 yaşındaki adam, ödeme yaptığı sırada, kasiyerin para üstü olarak madeni para vermesine sinirlendi.

Adam, çıkan tartışma sırasında madeni paraları kadın kasiyerin yüzüne fırlatarak küfretti.

PARA YA DA HAPİS CEZASI ALACAK

Ukrayna polisi, adamın gözaltına alındığını ve hatasını itiraf ettiğini açıkladı. Hakkında ‘holiganlık’ suçundan soruşturma başlatılan adamın 17 bin grivna (4 bin 150 TL) para ya da 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Ukrayna'da tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı ViDEO

Ukrayna'da tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KORONAVİRÜS BAHANE OLAMAZ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Koronavirüsle  mücadele ederken ve karantinadayken tabii psikolojimiz bozulabilir. Ancak bu, kendimizi rahatlatmak için başkalarını aşağılayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Unutmayın, gücümüz birliğimizdir. Birbirinize saygı gösterin ve gerekmedikçe dışarı çıkmayın” ifadelerinde bulunuldu.

Ukrayna'da tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

Ukrayna'da tartıştığı kasiyere madeni para fırlattı

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