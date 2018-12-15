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Ukrayna'da yeni tasarı: Rusya'ya tren seferleri dursun

Rus erkeklere ülkeye giriş yasağı getirilen Ukrayna’da, şimdi de Rusya’ya tren seferlerinin durdurulması gündemde.

DHA | 15.12.2018 - 09:45..
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Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Ukrayna ile Rusya arasında yolcu tren seferlerinin durdurulması yönünde parlamentoya yasa tasarısı sundu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan, bakanlığın tasarıyla ilgili parlamentodan yanıt beklediğini açıkladı.

"UKRAYNA'DA İŞ BULAMAYANLAR AB'YE GİTSİN"

Rusya’ya yolcu tren seferlerinin durdurulmasının Ukrayna’nın yararına olacağını belirten Bakan, bunun ülkenin altyapısının gelişimine katkı sağlayacağını savundu.

Omelyan, daha önce yaptığı açıklamada ise, “Geri kalmış, feodal Rusya’da çalışmanın bir anlamı yok. Ukrayna’da iş bulamayanlar Avrupa Birliği’ne gitmeliler.” demişti.

Ukrayna'da yeni tasarı: Rusya'ya tren seferleri dursun

Ukrayna ile Rusya arasında bugün yalnızca Ukrayna Demir Yolları’na ait yolcu trenleri sefer düzenliyor. Rusya Demir Yolları, Ukrayna seferlerini daha önce durdurmuştu.

HAVA TAŞIMACILIĞI SONLANDIRILMIŞTI

İki ülke arasında yolcu hava taşımacılığı ise tamamen sonlandırılmıştı. Moskova-Kiev siyasi gerilimine rağmen Rusya, Ukrayna’nın en fazla dış ticaret yaptığı ülke olmayı sürdürüyor.

Kerç Boğazı’nda 25 Kasımda Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşı gelmesinin ardından Ukrayna’nın 10 ilinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ukrayna, 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

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