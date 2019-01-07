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Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayini yaptı

Dün resmi olarak bağımsızlığını kazanan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, bugün Ukrayna'da ilk ayinini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 17:46..
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Rusya- Ukrayna arasındaki krizin kiliselere taşınmasının ardından Ukrayna yaptığı son hamleyle Rusya'ya bağımlığını tamamen koparttı.

Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayini yaptı

DÜN RESMİYET KAZANDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 'Tomos' adı verilen bağımsızlık kararnamesini imzalayıp Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy'e teslim etmesiyle dün bu ayrılık resmi olarak onaylandı.

BUGÜN İLK AYİN YAPILDI

11'inci yüzyılda inşa edilen Azize Sofya Katedrali'ne ise Noel kutlaması yapıldı. Düzenlenen ayine Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko de katıldı.

Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayini yaptı

"BİZİ MOSKOVA'YA BAĞLAYAN SON BAĞI DA KOPARTTIK"

Ayinden sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan Poroşenko, "Ukrayna hakkında Rus Ortodoks Kilisesi'nin kilise hukukuna bağlı bölgesi olduğuna dair fantezileri olan Moskova'yla bizi bağlayan son bağları kopardık." dedi.

"YAPACAK ÇOK İŞ VAR"

Bugünkü ilk ayini yöneten Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yepifaniy, tarihi bir olaya imza atıldığını ve "Birleşik Ortodoks kilisemizin kapıları herkese açık" diyen Yepifaniy, bu birliği güçlendirmek için yapılacak daha çok iş olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayini yaptı

SON BİN YILIN EN BÜYÜK AYRILIĞI

Ukrayna Kilisesi'ne verilen 'otosefal' statü Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayini yaptı

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