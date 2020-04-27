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Ukrayna’dan Çin'e bebek satan çeteye operasyon

Bebek ticareti yapan şahısların, yakalanan bebekleri 50 bin dolar karşılığında Çin'deki zengin ailelere sattığı ortaya çıktı.

DHA |
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Ukrayna’dan Çin'e bebek satan çeteye operasyon

Ukrayna’da, Çin’e bebek satan, aralarında başhekim ve sağlık çalışanlarının da olduğu çeteye operasyon düzenlendi.

ÇETENİN BAŞI BAŞHEKİM ÇIKTI

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko konuya ilişkin açıklama yaparak, başkent Kiev’deki bir doğum kliniğinin başhekimi olan bir kadının çetenin başında olduğunu belirtti.

Geraşçenko,örgütün Çinli bekar erkeklerin spermlerini Ukraynalı taşıyıcı annelere enjekte ettiğini ve çocuk doğduktan sonra bebeklerin Çin’e gönderildiğini söyledi.

BEBEKLERİ 50 BİN DOLARA SATIYORLAR

Para karşılığında satılan bebeklerin doğar doğmaz Çinli babaların ve hayali şekilde Çinli annelerin nüfusuna geçirilmiş olarak gösterildiklerini aktaran Geraşçenko, bebeklerin 50 bin dolar gibi sayılar karşılığında satıldığını belirtti.

Ukrayna’dan Çin'e bebek satan çeteye operasyon

“BU ŞEKİLDE 140 CİVARI BEBEK SATILDI”

Bu zamana kadar Ukrayna’dan bu şekilde 140 civarında bebeğin satıldığının tespit edildiğini söyleyen Anton Geraşçenko, gerçek sayının tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna’dan Çin'e bebek satan çeteye operasyon

'YASAL BOŞLUK'

Ukrayna’da taşıyıcı annelik konusunu belirleyen düzenlemelerin olmadığını hatırlatan Geraşçenko, bu çerçevede bu kişilerin yasal boşluklardan yararlandıklarını söyledi.

Geraşçenko diğer taraftan, insan ticaretinin suç olduğunu ve bu örgütün üyelerinin, bu suçtan yargılanacaklarını belirtti.

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