Ukrayna'dan gelen 180 kişi, Rize'de karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşleri sürüyor.
Bu kapsamda Ukrayna'dan aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da bulunduğu 180 kişi, gece yarısı uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.
YURTLARDA GÖZETİM ALTINA ALINDILAR
Buradaki sağlık kontrollerinin ardından kara yolu ile Rize'ye ulaştırılan vatandaşlar, çanta ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından yurtlara yerleştirildi.
Yurt binaları önünde polis ekipleri önlem alırken, AFAD ve UMKE görevlileri de tedbir amaçlı bekledi.
14 GÜNLÜK KARANTİNA
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak olan vatandaşlar, bu sürenin sona ermesiyle sağlık kontrolleri yapılarak memleketlerine gönderilecek.