Ukrayna’dan Türkiye vurgusu: Erdoğan dünyada etkili liderler arasında

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, başkent Kiev'deki Dışişleri Bakanlığı binasında, Türk basın mensuplarıyla görüştü.

'ERDOĞAN DÜNYADA ETKİ GÜCÜNE SAHİP LİDERLER ARASINDADIR'

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne duyduğu desteği anımsatarak, bunun Ankara ile Kiev arasındaki işbirliğinin ana prensiplerinden biri olduğunu kaydeden Mischenko, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, dünyada saygın, önemli ve gerçekten etki gücüne sahip liderler arasındadır." dedi.

ZELENSKY GÖRÜŞMELER İÇİN TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Mischenko, Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok net oldukları ve bunu kabul ettikleri mesajını vererek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin de Türkiye'yi görüşmeler için "en konforlu ülkelerden biri" olarak nitelendirdiğinin altını çizdi.