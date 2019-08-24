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Ukraynalı Bakan: Rusya'ya uyuşturucu satalım

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Rusya'ya uyuşturucu satma önerisinde bulundu.

DHA | 24.08.2019 - 11:14..
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirme toplantısında, Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev'in sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söylemesi üzerine araya giren Bakan, "Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Bunları (uyuşturucuları) lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya'ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı'nın uçaklarıyla satıyorlar." dedi.

"YASAL DÜZENLEME OLMADAN İMKANSIZ"

Bunun üzerine gülümseyen Maliye Bakanı Oksana Markarova, "Bu komik, ama yasal düzenleme olmadan imkânsız." yanıtını verdi.

Ukraynalı Bakan: Rusya'ya uyuşturucu satalım



Ukraynalı Bakan: Rusya'ya uyuşturucu satalım




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