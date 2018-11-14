Ukrayna'da Filoloji bölümünde eğitim gören Julia Shulga, üniversite döneminde dans ve spora ilgi duydu. Zumba, salsa, pilates, yoga, stretching eğitimi alan Julia, 6 yıl önce tatil için geldiği Antalya'ya hayran kalıp, mezun olunca yerleşme kararı aldı. Otellerde animatörlük yapıp, şov gruplarında gösterileriyle tatilcileri eğlendiren Julia, spora ilgisini mesleğine taşıdı. Belek'teki bir otelde hem animasyon hem de jimnastik eğitmenliği yapan Julia, turistik tesislerde konaklayan tatilcilerin spor yaparak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Otellerde çalışarak geçimini sağlayan Julia, dövüş sporlarına merakından dolayı muay thai öğrenmeye karar verdi. Yaz döneminde ücretsiz spor okuluna katılan Julia, muay thai antrenmanlarına başladı. Haftanın üç günü Antalya Spor Salonu'nda muay thai çalışan Julia, başarısıyla kısa sürede dikkati çekti. Oteldeki mesaisinin ardından Belek'ten yaklaşık 30 kilometre uzaktaki salona halk otobüsüyle gelen Julia, muay thai sporunda başarılı olmak istediğini söyledi.

"ÜLKEMDE KAZANACAĞIM PARADAN DAHA FAZLASINI KAZANABİLİYORUM"

Antalya'yı ikinci vatanı olarak gördüğünü ve Türk vatandaşlığına geçmeyi çok istediğini anlatan Julia, "Türk insanları çok sıcakkanlı ve samimi. Üniversite eğitiminin ardından Antalya'ya yerleşmeye karar verdim. Çünkü Antalya'nın sıcak iklimine ve güzelliklerine hayranım. Burada ülkemde kazanacağım paradan daha fazlasını kazanabiliyorum. Spor benim için çok önemli. İşim gereği haftanın her günü spor yapıyorum ama muay thai antrenmanları beni çok heyecanlandırıyor. Türk pasaportu sahibi ve muay thai sporunda başarılı olmak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Şampiyon Türk sporcusu olmak istiyorum" dedi.

Ukraynalı Julia Türk sporcusu olmak istiyor VİDEO

















