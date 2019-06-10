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Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi

Taksim Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı basketbolcu kadına, turistler yoğun ilgi gösterdi.

İHA | 10.06.2019 - 09:25..
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Taksim Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı kadın basketbolcu ve 2 metre 3 santim boyundaki Kanadalı erkek basketbolcu, ilgi odağı oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI

Meydanda gezen ikilinin çevresini bir anda turistler sardı ve özellikle kadın sporcuya yoğun ilgi gösterildi. Basketbolcu kadınla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışan turistler, 2 metre 5 santim boyundaki kadının yanında adeta cüce gibi kaldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen basketbolcu kadın, yoğun ilgiden dolayı zorlandı. Bir süre sonra ise fotoğraf çektirmekten vazgeçti ve ayağındaki topuklu ayakkabıları çıkartıp yanındaki basketbolcu arkadaşıyla beraber meydandan koşarak uzaklaştı.

Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi ViDEO

Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi

Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi

Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi

Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi

Ukraynalı kadın basketbolcuya Taksim'de yoğun ilgi

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