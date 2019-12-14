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Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu

Türk bir adamla evlenen ve Müslüman olup "Şengül" ismini aldıktan sonra köye yerleşen Nataliya, organik hayatı seçti.

İHA | 14.12.2019 - 13:33..
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Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan Şenol Yalçın, 25 yıl önce tünel inşaatı işi için gittiği Ukrayna'nın Kiev şehrinde Nataliya ile tanışarak dünyaevine girdi.

Evlendikten sonra iki yıl daha Kiev'de yaşayan Yalçın çifti, daha sonra Karabük'ün, Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyündeki baba evine geldi.

MÜSLÜMAN OLDU

19 yaşında geldiği köyde hayvan güden, bahçe eken Nataliya daha sonra, dinini de değiştirip Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra "Şengül" ismini alan Nataliya herkesin "Şengül abla"sı oldu.

Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu

''GÜÇLÜ KADINIM YAPARIM DEDİM''

5 çocuk annesi olan Şengül Nataliya Yalçın yaptığı açıklamada, 1995 yılında evlendiğini söyledi. Eşiyle Kiev'de tanıştığını ifade eden Yalçın, "Benim eşim orada tünelde çalışmış. Beğendim sevdim, esmer biri. Gözleri güzel hemen aşık oldum. Gezdik tanıştık, evlenmeye karar verdik. Düğünü Ukrayna’da yaptık. İki sene orada yaşadık. Ondan sonra bana her şeyi söyledi. 'Ben köyde yaşarım, sen her şey yapar mısın?' dedi. Ben de 'güçlü kadınım, yaparım' dedim. Biz sonra buraya geldik. Baktım 'ben neredeyim, nereye geldim?' dedim. 19 yaşında geldim ben buraya. Taksi ile geldik, evin önüne baktım hayvan gübresi var, ben ona bastım. Sonra 'bu ne?' dedim kendi kendime. Çünkü ben köyde hiç yaşamadım ki. Ondan sonra eve geldim biraz ağladım. Zor geldi başlarken, her şeye alıştım artık" dedi.,

Ukraynalı Nataliya herkesin "Şengül abla"sı oldu

''EKMEK YAPMASINI BİLMİYORDUM, ÖĞRENDİM''

Köyde bir çok işi yaptığını anlatan Yalçın, şunları söyledi: "Önceden ben ekmek yapmasını bilmiyordum. Benim eniştem ve ablam geldi, 'böyle böyle yapacaksın' diye gösterdi bana, alıştım. Hayvanları ve inekleri görmemiştim, Eşim onları da gösterdi, alıştım. Daha sonra eşim koyun aldı, onlara baktım. Ormanda 200 tane koyun baktım. Hamileyken ormana da gittim koyunlara ve kuzulara bakmak için. Her şeyi yavaş yavaş öğrendim. Zor geldi ama öğrendim."

Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu


''ANNEM BAŞTA İZİN VERMEDİ''

Ailesinin ilk başlarda kedisine izin vermediğini aktaran Yalçın, "Anne ve baba yok, rahmetli oldular. Ben tek kızım. Annem tabi başta izin vermedi. 'Sen uzaklara gidiyorsun yapamazsın' dedi. Yani 'zor gelir ben seni göremem' dedi. 'Bende anne merak etme her şey iyi olacak' dedim. Annem düşündükten sonra benim mutlu olmamı istediğini söyledi, 'mutlu ol yeter bana' dedi. Bende 'seviyorum Türkiye’ye gideceğim' dedim. Burayı çok sevdim." ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu


''ORGANİK ŞEYLER SATIYORUM''

Köy hayatını çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, "Hava bambaşka, her şey bambaşka, temiz ve organik. Bahçe yapmayı öğrendim. 'Ben güçlü kadınım yaparım bu işi' dedim. Benim çok arkadaşım var, beni tanıyorlar biliyorlar. Organik şeyler almak istiyorlar. Peyniri, yoğurdu, sütü pazarda satıyorum. Geliyorlar alıyorlar, seviyorlar beni.  Artık üreticiyim, insanlara güzel şeyler vermek istiyorum. Bu aynı hobi gibi oluyor." diye konuştu.

Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu

Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu

Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu


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