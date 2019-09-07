Ukraynalı siyasi tutukluları Zelenskiy karşıladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi tutuklu krizi sona erdi.

Geçen kasım ayında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinde alıkonulan 24 Ukraynalı denizci ve farklı zamanlarda tutuklanan 11 siyasi tutuklu, bugün ülkelerine döndü.

35 TUTUKLUNUN İADESİ YAPILDI

Rusya'da serbest kaldıktan sonra Ukrayna'ya iade eden 35 kişiyi, Kiev Havaalanı'nda yakınları ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy karşıladı.

Ukrayna'nın serbest bıraktığı 35 Rusya vatandaşı siyasi tutuklu da bugün ülkelerine iade edildi.

"PUTİN İLE BİRLİKTE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Zelenskiy, havaalanında yaptığı açıklamada, "İlk etap tamamlandı. Ukrayna Devlet Başkanı olarak ben ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı bozmadık ve verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik." dedi.

DOKUZ AYDIR TUTUKLUYDULAR

Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında 11 Temmuz’da yapılan telefon görüşmesinde, iki ülkede bulunan bazı tutukluların takas edilmesi konusunun ele alındığı bildirilmişti.

Rusya, 25 Kasım’da Azak Denizi’nde kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna savaş gemisine el koymuştu. Olay sırasında gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizci, yaklaşık dokuz aydır Rusya’da tutuklu bulunuyordu.