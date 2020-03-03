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Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 07:00..
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Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda

YARDIM GÖTÜRDÜ

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

ÇOCUKLARLA OYNADI

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda

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