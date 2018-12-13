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Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ankara'daki feci kazayla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Turhan, yaptığı açıklamada 3'ü makinist 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 10:53..
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Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Sabah saat 06.00'da Ankara-Konya seferini gerçekleştirmek üzere Ulus'tan kalkan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle mevkiinde kılavuz treniyle çarpıştı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazayla ilgili son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Bakan Turhan, Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.

HASTANEYE 48 YOLCU SEVK EDİLMİŞ

Bakan Turhan sözlerinin devamında şunları söyledi: "Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş. Bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde, olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Şu andaki bilgilerimiz bundan ibarettir. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

Bakan Turhan, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı ViDEO

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

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